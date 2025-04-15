Соучредителя ульяновского агентства недвижимости подозревают в незаконной банковской деятельности

Как стало известно «Ъ-Волга», соучредителя работающего в Ульяновске агентства недвижимости Century21 Soyuz Александра Донченко задержали сотрудники УЭБиПК регионального УМВД. Задержание состоялось в воскресенье, 3 апреля, в Москве, после чего Александра Донченко доставили на допрос в Ульяновск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УМВД «Ъ-Волга» подтвердили эту информацию, отметив, что Александр Донченко подозревается в незаконной банковской деятельности организованной группой (п. «а» ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В полиции также отметили, что пока Александр Донченко остается в статусе подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Раскрывать подробности уголовного дела, а также сообщать, что поясняет подозреваемый, в полиции отказываются.

Агентство недвижимости Century21 Soyuz работает в Ульяновске, но зарегистрирована в 2018 году в городе Грозном Чеченской Республики. Соучредители в равных долях — Александр Донченко и Евгений Мальцев. По итогам 2023 года компания имеет выручку 62,9 млн руб., чистую прибыль — 1,3 млн руб. Александр Донченко также владеет компанией «Смарт Брокер», зарегистрированной в Ижевске.

Источники «Ъ-Волга» предполагали, что задержать могли и второго соучредителя – Евгения Мальцева, однако утром 14 апреля на своей странице соцсети «Вконтакте» компания сообщила, что ее директор Евгений Мальцев скончался. По неофициальной информации — от инсульта.

Андрей Васильев, Ульяновск