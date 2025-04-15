Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрел жалобы обвинения и защиты на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма, сообщил ТАСС адвокат артиста Алексей Лапузин. Суд оставил приговор в силе, апелляции — без удовлетворения. В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. В областной прокуратуре приговор сочли мягким и настояли на пересмотре дела другим составом суда.

26-летний Эдуард Шарлот был признан судом виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Поводом для возбуждения дел в отношении исполнителя стали несколько видео, на которых музыкант сжигал российский паспорт, исполнял пародию на песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла. Все эти ролики были опубликованы летом 2023 года, когда Эдуард Шарлот был за границей. В ноябре того же года музыканта задержали по прилете в Россию. Во время следствия он заявлял, что отказывается от «антироссийских взглядов», а в последнем слове принес извинения «всему русскоязычному народу за глупую выходку».

Дело рассматривалось в Самарском областном суде с 18 октября 2024 года. Гособвинение запрашивало для музыканта наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.

О деле — в материале «Ъ» «Музыканта оценили на пять с половиной».