Наблюдатели рассматривают поездку китайского лидера во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу как попытку заручиться поддержкой этих стран в экономической войне с США. Но, как отмечают многие масс-медиа, принимающие страны оказались в сложной ситуации, когда им приходится балансировать между Пекином и Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Athit Perawongmetha / Pool / Reuters Си Цзиньпин

Фото: Athit Perawongmetha / Pool / Reuters

Си Цзиньпин направляется в Юго-Восточную Азию для укрепления связей, пока Трамп фокусирует свою торговую войну на Пекине

Стремясь извлечь выгоду из потрясений, вызванных тарифным ударом Трампа, Си, как ожидается, представит Китай в качестве надежного партнера и защитника мировой торговли... Но пусть страны и расстилают красную дорожку для Си Цзиньпина, им в то же время нужно действовать осторожно — и не создавать впечатления, что они на стороне Китая... Некоторые из них опасаются наплыва дешевых китайских товаров, которым сейчас закрыт доступ на рынки США из-за заоблачно высоких тарифов.

AFP (Париж, Франция)

Си Цзиньпин, начиная турне по Юго-Восточной Азии, предупреждает, что протекционизм «ни к чему не ведет»

Пекин пытается показать себя стабильной альтернативой эксцентричному Трампу, который в этом месяце объявил — а затем в основном отменил — о повышении тарифов, что привело мировые рынки в штопор... Вьетнам давно придерживается подхода «бамбуковой дипломатии», стремясь сохранить хорошие отношения как с Китаем, так и с США. Обе страны имеют тесные экономические связи, но Ханой разделяет обеспокоенность США растущей агрессивностью Пекина.

Верить в Китай — значит верить в лучшее завтра

Открытость — отличительная черта китайской модернизации, которая отражает готовность Китая внести свой вклад в модернизацию глобальную… Истинное знание истории и инициатива заключаются не в том, чтобы предсказывать временные течения, но в том, чтобы стать силой, которая эти течения формирует. Китай прочно стоит на верной стороне истории, решительно продвигая благоприятную для всего мира инклюзивную экономическую глобализацию. Китай обладает твердым намерением двигаться вперед, жизненной силой для развития и нравственными мотивами.

Лидеры Вьетнама и Китая ведут переговоры в Ханое

Как товарищи и братья Китай и Вьетнам едины и тесно сотрудничают на пути социалистической модернизации в каждой из стран, шагая вместе вперед, стремясь к счастью своих народов и отдавая больше сил прогрессу человечества… Развитие и укрепление отношений с Китаем остаются объективным требованием, стратегическим выбором и важнейшей задачей во внешней политике Вьетнама.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц