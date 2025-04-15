Вратарь Арсений Сергеев подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари Флеймс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» заключил контракт с российским голкипером Арсением Сергеевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Connor Hamilton-Imagn Images / Reuters Фото: Connor Hamilton-Imagn Images / Reuters

Соглашение рассчитано на два года и вступит в силу со следующего сезона. Зарплата голкипера составит $866 250 за сезон.

Арсению Сергееву 22 года. В 2021 году он был выбран «Калгари» в седьмом раунде драфта под общим 205-м номером. В этом сезоне он выступал за команду Пенсильванского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Вратарь провел 33 матча и одержал 19 побед, 4 раза за сезон отыграл «на ноль».

«Калгари» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 92 очка в 80 играх. До конца регулярного чемпионата клубу осталось провести два матча — с «Вегас Голден Найтс» 16 апреля и с «Лос-Анджелес Кингс» 18 апреля.

Таисия Орлова