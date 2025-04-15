В Миассе произошел пожар на заводе крупнопанельного домостроения

На складе Миасского завода крупнопанельного домостроения произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пожар случился сегодня, 15 апреля. На заводе загорелся склад хранения пенопласта. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Из помещения самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В настоящий момент угрозы распространения огня нет. Пожар продолжают ликвидировать восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.