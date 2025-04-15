Предлагаемые зарплаты в сфере логистики и перевозок Удмуртии упали на 56% за год

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии составила 63,2 тыс. руб. по итогам первых трех месяцев 2025-года, что на 20% выше, чем в первом квартале 2024-го, сообщает пресс-служба hh.ru. Рост показателя наблюдается в 27 отраслях, за исключением сферы перевозок и логистики. Предлагаемые зарплаты в этом сегменте снизились на 56% при сравнении год к году, составив 74,7 тыс. руб в первом квартале 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего предлагаемые зарплаты увеличились в компаниях, занимающихся управлением многопрофильными активами — на 78%, до 80 тыс. руб. В сельском хозяйстве прирост составил 41% — до 65,7 тыс. руб. На 29% увеличились предлагаемые зарплаты в отрасли металлургии и обработки, а также в сфере СМИ, маркетинга и рекламы — до 106,1 и 56,9 тыс. руб. соответственно.

Напомним, в марте предлагаемая медианная зарплата в республике составляла 60 тыс. руб. Относительно февраля показатель снизился на 0,2%. При этом зарплатные предложения по РФ в среднем составляли 74,9 тыс. руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», региональный показатель уступал общероссийскому на 24,8%.