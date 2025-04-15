В Казани требуется отремонтировать 131 км контактной сети электротранспорта
В капитальном ремонте в Казани нуждается 131 км контактной сети электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В Казани требуется отремонтировать 131 км контактной сети электротранспорта
Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
Также необходимо отремонтировать 35 км кабельных линий и 4 тяговые подстанции.
На финансирование всех работ по ремонту инфраструктуры наземного электротранспорта в Казани требуется не менее 6 млрд руб.