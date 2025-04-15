В капитальном ремонте в Казани нуждается 131 км контактной сети электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани требуется отремонтировать 131 км контактной сети электротранспорта

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» В Казани требуется отремонтировать 131 км контактной сети электротранспорта

Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Также необходимо отремонтировать 35 км кабельных линий и 4 тяговые подстанции.

На финансирование всех работ по ремонту инфраструктуры наземного электротранспорта в Казани требуется не менее 6 млрд руб.

Дарья Сайфиева