Мать отправила жить в баню: из садоводства в Ленобласти забрали трех беспризорников
Полицейские забрали трех беспризорников из садоводческого товарищества Химик-2, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Информация о брошенных детях поступила правоохранителям 13 апреля.
Баня в садоводческом обществе, где жили беспризорники
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Очевидцы рассказали прибывшим сотрудникам правопорядка, что мальчики в возрасте от 7 до 11 лет продолжительное время живут в бане на участке по Валовой улице. Пропитание себе добывали попрошайничеством, ходили в рваной одежде, нигде не учились.
Всех несовершеннолетних доставили в педиатрическое отделение одной из больниц Ленобласти. Сейчас полицейские ищут 41-летнюю мать детей, когда жила в садоводстве вместе с 41-летним сожителем.
Оба злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Женщина была неоднократно судима. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что несовершеннолетняя получила сотрясение головного мозга в результате падения на льду у дома 23 по Планерной улице. Прокуратура помогла семье получить от ответственной за уборку компании 120 тыс. рублей.