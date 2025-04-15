Мать отправила жить в баню: из садоводства в Ленобласти забрали трех беспризорников

Полицейские забрали трех беспризорников из садоводческого товарищества Химик-2, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Информация о брошенных детях поступила правоохранителям 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баня в садоводческом обществе, где жили беспризорники

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Баня в садоводческом обществе, где жили беспризорники

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Очевидцы рассказали прибывшим сотрудникам правопорядка, что мальчики в возрасте от 7 до 11 лет продолжительное время живут в бане на участке по Валовой улице. Пропитание себе добывали попрошайничеством, ходили в рваной одежде, нигде не учились.

Всех несовершеннолетних доставили в педиатрическое отделение одной из больниц Ленобласти. Сейчас полицейские ищут 41-летнюю мать детей, когда жила в садоводстве вместе с 41-летним сожителем.

Оба злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Женщина была неоднократно судима. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что несовершеннолетняя получила сотрясение головного мозга в результате падения на льду у дома 23 по Планерной улице. Прокуратура помогла семье получить от ответственной за уборку компании 120 тыс. рублей.

Андрей Маркелов