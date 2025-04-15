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В Тольятти возбуждено дело о хищении средств на капремонт многоквартирного дома

Прокуратура Автозаводского района проверила соблюдение строительной организацией законодательства в сфере исполнения контракта на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что подрядчик получил от Фонда капитального ремонта аванс на выполнение работ по капитальному ремонту крыши дома № 10 по бульвару Орджоникидзе. Сумма аванса составила около 300 тыс. руб. Однако к выполнению работ подрядчик не приступил.

По результатам рассмотрения материалов проверки следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Алексей Алексеев

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