Россиянка Анастасия Косу выбрана под 15-м номером на драфте WNBA

Баскетбольный клуб «Миннесота Линкс» выбрал 19-летнюю россиянку Анастасию Олаири Косу под 15-м номером на драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Церемония драфта прошла в Нью-Йорке.

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Российские баскетболистки не попадали на драфт WNBA с 2018 года, когда «Лос-Анджелес Спаркс» выбрал Марию Клондикову (ранее Вадеева) под 11-м номером, а «Финикс Меркури» — Раису Мусину под 21-м.

Анастасия Олаири Косу играет на позиции тяжелого форварда. С 2022 года выступает за екатеринбургский УГМК, в составе которого дважды выиграла первенство страны, а также стала обладательницей Кубка и Суперкубка страны. В 2019 году Косу стала чемпионкой Европы среди девушек до 16 лет и была признана самым ценным игроком турнира.

«Миннесота Линкс» выступает в Западной конференции WNBA. Клуб четыре раза становился чемпионом WNBA — в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.

Таисия Орлова