Глава «Горзеленхозстроя» рассказал об озеленении Ярославля

В Ярославле в этом году высадят 630 деревьев и почти 1200 кустарников. Об этом сообщил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Во Фрунзенском районе на разделительной полосе проспекта Фрунзе и Московского проспекта высадят 150 берез. В Дзержинском районе на Тутаевском шоссе посадят 150 саженцев, в парке Победы после благоустройства появится живая изгородь из 400 кустов. В центре города на площади Труда посадят около 200 кустов и 10 саженцев деревьев, на улице Свободы — 200 лип.

Кроме того, на улицах города, в том числе, на разделительных полосах, появится свыше 360 новых подвесных кашпо с саженцами. В этом году будут использоваться и системы мобильного озеленения. Так, на улице Кирова и на Революционном бульваре появятся сборные модульные конструкции.

Алла Чижова