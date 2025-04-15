В Сочи завершается отопительный сезон

Котельные МУП «Сочитеплоэнерго» переходят на летний режим работы, сообщают в мэрии. Централизованная подача тепла в дома и социальные учреждения на побережье прекратится с 17 апреля. В Красной Поляне и удаленных сельских населенных пунктах Харциз Первый, Калиновое озеро и Измайловка, расположенных в горной местности, отопительный сезон завершится 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В прибрежной зоне Сочи фиксируем устойчивую среднесуточную температуру выше 8 градусов тепла, к концу недели воздух прогреется еще больше. В связи с этим теплосетевой комплекс города поэтапно завершает отопительный сезон и переводит системы теплоснабжения в летний режим»,— пояснил заместитель главы Сочи Петр Северов.

Оплата за отопление в многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета будет начисляться по фактическому потреблению, а при их отсутствии — по нормативному расчету.

После завершения отопительного периода 2024–2025 годов специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» приступят к плановым профилактическим и ремонтным работам для подготовки к следующему сезону.

Лия Пацан