Президент Сингапура объявил о роспуске парламента

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам объявил о роспуске парламента. Всеобщие выборы должны состояться в течение трех месяцев после прекращения деятельности государственного органа, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны. Дата выборов будет оглашена в ближайшее время.

«Благодарим всех жителей (представительских округов.— "Ъ") Aljunied GRC, Hougang SMC и Sengkang GRC за возможность служить вам. Всем вам. Независимо от политической партии. Для меня было честью быть вашей лояльной оппозицией в парламенте»,— написал господин Шанмугаратнам в посте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщает сингапурское издание The Straits Times, решение о роспуске было принято президентом по рекомендации премьер-министра страны Лоуренса Вонга.

Всеобщие выборы должны состояться в течение трех месяцев после роспуска законодательного органа. Дата выдвижения кандидатов уже определена. Это 23 апреля. Текущие выборы — первые для Лоуренса Вонга в качестве премьер-министра и генерального секретаря правящей Партии народного действия.

Анастасия Домбицкая