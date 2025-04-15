В Самарской области места под ярмарку предоставлялись без проверки документов

Глава сельского поселения Шентала Василий Миханьков получил представление из-за нарушений при предоставлении торговых мест на ярмарку. Об этом сообщает прокуратура по итогам проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Перед этим представители малого бизнеса сообщили в надзорное ведомство о том, что организатор ярмарок в райцентре предоставляет торговые места лицам, не зарегистрированным как предприниматели. Проверка показала, что чиновники не организовали должным образом проведение ярмарок в Шентале.

Также установлено, что торговые места предоставлялись без проверки документов и ассортимента продаваемой продукции. После того, как прокуратура внесла чиновнику представление, виновное должностное лицо привлекли к ответственности. А трех торговцев, получивших места на ярмарке, обязали зарегистрироваться как предпринимателей.

Георгий Портнов