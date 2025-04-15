В ОЖД назвали самые популярные маршруты пригородного направления с начала года

Наиболее популярными маршрутами пригородного сообщения на Октябрьской железной дороге по итогам I квартала 2025 года стали туристические направления. Так, по маршруту Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал за январь-март было перевезено более 517 тыс. пассажиров — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вторым по популярности оказалось направление Балтийский вокзал — Старый Петергоф — Балтийский вокзал, которым воспользовались 433 тыс. человек (+11%). Третьим — маршрут Витебский вокзал — Царское Село — Витебский вокзал, где было перевезено более 766 тыс. пассажиров (+3%).

Кроме того, рост по пассажиропотоку с начала года показали маршруты так называемой «маятниковой миграции»: Московский вокзал — Колпино — Московский вокзал (перевезено более 607 тыс. пассажиров; +0,3%) и Рыбацкое — Ижоры — Рыбацкое (воспользовались более 109 тыс. человек; +13%), уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что всего за первый квартал 2025 года пригородные поезда АО «СЗППК» перевезли свыше 21 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем за январь-март 2024 года.

Андрей Цедрик