Больница в Лабытнанги выплатит жителю миллион за некачественное лечение

Прокурор добился увеличения компенсации морального вреда до 1 млн руб. от больницы в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) для одного из жителей, сообщили в прокуратуре Ямала.

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Суд рассматривал иск, который был подан из-за оказания пациенту некачественной медицинской помощи. Изначально суд взыскал с больницы 200 тыс. руб. и возмещение расходов на медикаменты. Однако прокурор и истец посчитали сумму недостаточной, подав апелляцию.

Ранее суд в ЯНАО оштрафовал главного врача Муравленской городской больницы на 20 тыс. руб. за нецелевое использование бюджетных средств и незаконное начисление зарплаты сотруднику.

Ирина Пичурина