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Суд в ЯНАО оштрафовал главврача за незаконное начисление зарплаты сотруднику

Суд в ЯНАО оштрафовал главного врача Муравленской городской больницы на 20 тыс. руб. за нецелевое использование бюджетных средств и незаконное начисление зарплаты сотруднику, сообщили в окружной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В нарушение требований бюджетного законодательства медицинским учреждением осуществлялось начисление и выплата заработной платы за счет средств обязательного медицинского страхования работнику, который не участвовал в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении главного врача возбуждено административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Мария Шараева

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