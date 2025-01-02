Суд в ЯНАО оштрафовал главврача за незаконное начисление зарплаты сотруднику

Суд в ЯНАО оштрафовал главного врача Муравленской городской больницы на 20 тыс. руб. за нецелевое использование бюджетных средств и незаконное начисление зарплаты сотруднику, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В нарушение требований бюджетного законодательства медицинским учреждением осуществлялось начисление и выплата заработной платы за счет средств обязательного медицинского страхования работнику, который не участвовал в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении главного врача возбуждено административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Мария Шараева