В Ростове проверки нелегальных мигрантов выявили семь нарушений
В Первомайском районе Ростова-на-Дону сотрудники правоохранительных органов провели серию рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В ходе операции силовики проверили множество мест, известных как «злачные» для мигрантов. В результате проверок 7 человек были выявлены с нарушениями миграционного и трудового законодательства, а двое из них подозреваются в подделке документов, уточняется в сообщении.
По всем выявленным фактам проводятся проверки.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовскую область стали массово заезжать мигранты накануне полевых работ.