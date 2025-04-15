В Ростове проверки нелегальных мигрантов выявили семь нарушений

В Первомайском районе Ростова-на-Дону сотрудники правоохранительных органов провели серию рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В ходе операции силовики проверили множество мест, известных как «злачные» для мигрантов. В результате проверок 7 человек были выявлены с нарушениями миграционного и трудового законодательства, а двое из них подозреваются в подделке документов, уточняется в сообщении.

По всем выявленным фактам проводятся проверки.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовскую область стали массово заезжать мигранты накануне полевых работ.

Валентина Любашенко