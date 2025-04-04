В связи с началом весенне-полевых работ на Дон стали массово заезжать мигранты

Поток трудовых мигрантов в Ростовскую область увеличился до 350 человек в день, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. Это связано с началом весенне-полевых работ в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за резкого увеличения количества прибывающих иностранцев значительно возросла нагрузка на паспортно-визовый центр в Ростове-на-Дону. Получить трудовой патент прибывающие должны до 30 апреля, срока, установленного Указом президента РФ. Чтобы успеть пройти регистрацию, они занимают очередь в соответствующее учреждение с вечера. Иногда очередь превышает 500 человек.

Для повышения пропускной способности паспортно-визового центра донской главк увеличил время его работы и количество сотрудников, организовано их дежурство в выходной день. Для поддержания общественного порядка в местах скопления приезжих круглосуточно патрулируют наряды ППС.

Валентина Любашенко