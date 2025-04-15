Тело погибшего рыбака обнаружили на правом берегу реки Копанец в Удмуртии

Спасатели и участковый обнаружили тело погибшего рыбака на правом берегу реки Копанец в Каракулинском районе, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии (ПСС). Родственники 64-летнего погибшего обратились в правоохранительные органы утром 14 апреля.

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«В Каракулинском районе из села Вятское 13 апреля около 14:00 64-летний местный житель ушел на рыбалку и не вернулся домой. Его родственники вместе с волонтерами начали самостоятельные поиски в тот же день», — сообщает ПСС. Позднее родственники обнаружили затопленный ботник на левом берегу реки Копанец, ниже по течению.

После обнаружения тела полиция начала проверку для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, 27 марта на реке Сива в Воткинском районе утонули двое несовершеннолетних 10 и 11 лет. По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта. Второго погибшего подростка нашли спустя 16 дней поисков.

Подробнее о том, как искали тело утонувшего подростка, читайте в материале «Нет тела, есть дело».