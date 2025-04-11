Спустя 16 дней поисков волонтеры обнаружили тело утонувшего на Сиве подростка

Тело 10–летнего подростка Артемия, утонувшего на реке Сива, обнаружили спустя 16 дней поисков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта. В мероприятиях по поиску Артемия были задействованы до 300 волонтеров и спасателей в будни, до 700 — в выходные. Водолазные работы полностью завершились 8 апреля.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. Тогда она отметила нехватку плавсредств, скорой помощи и сказала о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявил, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

Подробнее о том, как искали тело утонувшего подростка, читайте в материале «Нет тела, есть дело».