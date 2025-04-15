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Коммерсантъ FM
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Минюст хочет расширить полномочия ФСИН по применению оружия

Минюст предложил разрешить сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) применять огнестрельное оружие при розыске лиц, сбежавших из-под стражи. Ведомство подготовило соответствующий проект поправок, сообщает ТАСС.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Предлагается дополнить ч. 2 ст. 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». Сейчас сотрудники ФСИН могут использовать оружие в учреждениях уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним территориях, в том числе для отражения нападения, при исполнении обязанностей по конвоированию, а также для пресечения побега.

Председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев заявил агентству, что законопроект не предусматривает «принципиально новые полномочия» органов уголовно-исполнительной системы. В 2024 году Минюст предлагал разрешить сотрудникам ФСИН применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружия при розыске осужденных, если те «оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы или пытаются причинить вред окружающим либо себе».

О работе ФСИН — в материале «Ъ» «ФСИН готовится к побегам».

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