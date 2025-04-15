В России создадут мастерскую политического образования по опыту Школы комсомола

На базе центра дополнительного образования «Сенеж» будет создана мастерская политического образования. Как сообщают источники РБК, проект одобрен администрацией президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Заведение можно будет сравнить с комсомольской школой при советском Всесоюзном ленинским коммунистическим союзом молодежи. Оно будет заниматься образовательными программами идеологического характера для молодых работников общественно-политической сферы: политиков, политологов и политтехнологов.

«Сенеж» — институт дополнительного образования, сотрудничающий с администрацией президента. На его базе проходило обучение участников «школы губернаторов» и программы «Время героев». В школе также проводились семинары для вице-губернаторов по внутренней политике.