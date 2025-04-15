В Челябинске экс-сотрудники госкорпорации не смогли выйти из СИЗО

Челябинский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов бывших топ-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Александра Казакова и Евгения Мельникова оставил фигурантов под стражей. Обвиняемые в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) пробудут в СИЗО до 22 июня, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 18 марта 2025 года. Защитники экс-сотрудников госкорпорации просили изменить меру пресечения на более мягкую — на домашний арест, запрет определенных действий или залог.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместителя генерального директора ООО «Согра» Александра Казакова и генерального директора ООО «Фут-групп» Евгения Мельникова задержали весной 2022 года. По данным СМИ, до перехода в коммерческие структуры они работали в Государственной корпорации по организации воздушного движения в России, и, пользуясь старыми связями, пообещали предпринимателю из Челябинска помочь с получением выгодных контрактов. За это один из обвиняемых был включен в список учредителей компании, а за выход из уставного капитала потребовал 1,5 млн руб.

Виталина Ярховска