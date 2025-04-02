В конце марта заболеваемость коронавирусом в ХМАО выросла вдвое

За неделю с 24 по 30 марта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) заболеваемость COVID-19 удвоилась относительно предыдущей недели и составила 0,8 случая на 100 тыс. населения, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Все случаи заболевания коронавирусом протекали в форме ОРВИ, они были зарегистрированы в семи муниципалитетах Югры.

Всего за неделю зарегистрировано 105,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 10% ниже уровня предыдущей недели. Наибольшее число заболеваний зафиксировано среди детей до двух лет.

Заболеваемость внебольничными пневмониями осталась на уровне предыдущей недели — 30 случаев на 100 тыс. населения. Доля детей среди заболевших составила 51,1%.

В целом, эпидемическая обстановка в Югре вызвана циркуляцией гриппозных вирусов.

Напомним, в начале февраля, с 3 по 9 февраля в ХМАО зарегистрировали 110,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Наибольшая заболеваемость отмечалась у детей до двух лет.

Ирина Пичурина