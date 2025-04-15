FT: Белый дом призывает Европу выбирать между технологиями Китая и США

Председатель американской Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр считает, что европейские страны должны сделать выбор — продолжить партнерство с американским производителем или перейти на китайские технологии. Такое мнение господин Карр выразил в беседе с Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolf von Dewitz / DPA / picture-alliance / ТАСС Фото: Wolf von Dewitz / DPA / picture-alliance / ТАСС

По словам председателя комиссии, «союзные западные демократии» должны сосредоточиться на «долгосрочной проблеме» в лице экономического подъема Китая. «Если вы обеспокоены Starlink, просто подождите версии КПК (Коммунистическая партия Китая), тогда вы действительно будете обеспокоены»,— заявил господин Карр.

Председатель FCC обвинил Европейскую комиссию в «протекционизме» и «антиамериканской позиции». Он также призвал европейские телекоммуникационные компании, такие как финская Nokia и шведская Ericsson, переносить производства в США, чтобы не попасть под действие американских пошлин.

Космической корпорации Илона Маска SpaceX принадлежит планетарная система искусственных спутников Starlink. С мая 2019 года SpaceX запустила на орбиту более 8,2 тыс. спутников. В рабочем состоянии находится около 7,2 тыс. аппаратов. В начале марта SpaceX отправила на орбиту еще 28 мини-спутников.