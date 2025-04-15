В Волгограде осудили директора и бухгалтера ООО «ГринЛайт» за хищение 171 млн

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным директора ООО «ГринЛайт» по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Фигурант получил семь лет исправительной колонии общего режима, его оштрафовали на 250 тыс. руб. В течение двух лет ему запрещено заниматься определенной деятельностью.

Также суд вынес приговор в отношении главного бухгалтера ООО «ГринЛайт». За пособничество при совершении указанных преступлений (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) ей назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, штраф в 250 тыс. руб. Ей тоже запрещено заниматься определенной деятельностью в течение двух лет.

Как выяснилось, с августа 2018 года по декабрь 2020 года фигуранты в рамках исполнения 14 госконтрактов по ликвидации негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и по экологической реабилитации и расчистке водных объектов похитили свыше 171 млн руб. Также они уклонились от уплаты организацией НДС и налога на прибыль на сумму более 127 млн руб.

На сайте Краснооктябрьского районного суда Волгограда указано, что приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ вынесен в отношении Александра Фирсова, а по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — в отношении Надежды Петрушиной. Третьим участником судебного процесса стал Михаил Калонкин (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Суд огласил приговор накануне, 14 апреля.

По данным Rusprofile, Александр Фирсов был директором ООО «ГринЛайт» в период с 23 августа 2018 года по 3 марта 2022 года. Отмечается, что организация зарегистрирована в апреле 2012 года в Санкт-Петербурге с пометкой «сведения об адресе недостоверны». Сейчас она находится в процессе банкротства. Конкурсным управляющим является Серик Дюсалиев. Основной вид деятельности ООО «ГринЛайт» — строительство жилых и нежилых зданий.

Единственный учредитель ООО «ГринЛайт» — Александр Фирсов. Организация являлась поставщиком в 21 госконтракте на сумму 2,5 млрд руб. Основным заказчиком было ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».

Павел Фролов