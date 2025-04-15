Группа ФИНГО вступила в ЯрТПП

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в сфере газоочистки, вступила в Торгово-промышленную палату Ярославской области (ЯрТПП). Церемония вступления прошла в рамках заседания совета организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы ФИНГО Фото: Пресс-служба группы ФИНГО

«Мы рады вступлению в наши ряды группы ФИНГО, чья крупнейшая производственная площадка – Семибратовский завод газоочистного оборудования – расположена в нашем регионе. Компания вносит весомый вклад в развитие экологического машиностроения и промышленности в Ярославской области. Ваш труд не только очищает воздух, которым мы дышим, но и способствует улучшению здоровья и повышению качества жизни людей»,— отметил Александр Федоров, вице-президент ЯрТПП.

В группу ФИНГО входит Семибратовский завод газоочистного оборудования (СЗГО), который ведет свою историю с 22 апреля 1944 года, когда приказом Наркомата химической промышленности СССР было объявлено о начале строительства первого в стране предприятия по производству газоочистного и пылеулавливающего оборудования.

«Вступая в ЯрТПП, мы планируем более тесно сотрудничать с региональным бизнес-сообществом, осуществляя проекты направленные, на развитие нашего предприятия, его социальной и кадровой политики, развивая инновационную деятельность и сохраняя окружающую среду, а также укреплять наше сотрудничество с иностранными партнерами, способствуя развитию экономики Ярославского региона»,— прокомментировал Виталий Балов, исполнительный директор группы ФИНГО.

Членами ЯрТПП являются более 500 предприятий Ярославской области. ЯрТПП входит в систему торгово-промышленных палат Российской Федерации.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»