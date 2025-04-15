Зарплата курьеров в Прикамье выросла более чем на четверть по сравнению с прошлым годом

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата, предлагаемая в Пермском крае курьерам, составила в первом квартале 2025 года 131,9 тыс. руб. Это на 26% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает издание «Пятница» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работодатели готовы выплачивать заработную плату курьерам в ежедневном или еженедельном режиме. От кандидата требуется наличие медицинской книжки, мобильной связи, действующий статус самозанятого или готовность его оформить.