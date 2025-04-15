В Тутаевском районе в пожаре погиб человек

В поселке Константиновский в пожаре в многоквартирном доме погиб 48-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома в МЧС поступило в 13:55 14 апреля, на место выехали спасатели. До их приезда жильцы дома №18 на улице Ветеранов Войны самостоятельно эвакуировались.

Сотрудники МЧС объявили ликвидацию пожара в 15:30. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 20 кв.м., закоптил стены и потолок в подъезде.

«В квартире пожарными обнаружен погибший 48-летний мужчина»,— сообщили в ГУ МЧС. Там добавили, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Алла Чижова