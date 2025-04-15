Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тутаевском районе в пожаре погиб человек

В поселке Константиновский в пожаре в многоквартирном доме погиб 48-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома в МЧС поступило в 13:55 14 апреля, на место выехали спасатели. До их приезда жильцы дома №18 на улице Ветеранов Войны самостоятельно эвакуировались.

Сотрудники МЧС объявили ликвидацию пожара в 15:30. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 20 кв.м., закоптил стены и потолок в подъезде.

«В квартире пожарными обнаружен погибший 48-летний мужчина»,— сообщили в ГУ МЧС. Там добавили, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Алла Чижова

Новости компаний Все