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В Краснодарском крае выявлена новая схема мошенничества с 3-НДФЛ

В Краснодарском крае аферисты придумали новую схему обмана, связанную с декларационной кампанией. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Злоумышленники звонят гражданам, представляются работниками Федеральной налоговой службы России и утверждают, что человек не подал сведения о доходах за минувший год в форме 3-НДФЛ. Затем для якобы записи на прием в налоговую инспекцию просят сообщить паспортные данные или индивидуальный налоговый номер (ИНН).

Полиция призывает не раскрывать никакую личную информацию во время подобных телефонных разговоров. Для организации визита в налоговый орган рекомендуется самостоятельно использовать официальный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Лия Пацан

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