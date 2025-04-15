Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов
Днем 15 апреля на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 12 до 17 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Прогнозируется юго-западный ветер скоростью от 6 до 11 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с.
В Казани днем температура составит от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 6–11 м/с с возможным усилением до 14 м/с.