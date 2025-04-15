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Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Днем 15 апреля на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 12 до 17 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Прогнозируется юго-западный ветер скоростью от 6 до 11 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с.

В Казани днем температура составит от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 6–11 м/с с возможным усилением до 14 м/с.

Артём Дергунов

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