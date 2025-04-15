Днем 15 апреля на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 12 до 17 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается +17 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Прогнозируется юго-западный ветер скоростью от 6 до 11 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с.

В Казани днем температура составит от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 6–11 м/с с возможным усилением до 14 м/с.

Артём Дергунов