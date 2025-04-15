«Библио-Глобус» может привлечь iFly для авиарейсов Москва — Сухум

Туроператор «Библио-Глобус» (партнер «Аэрофлота») может привлечь авиакомпанию iFly к организации рейсов в Сухум из Москвы летом 2025 года, пишет «Ъ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации собеседников издания, перевозчик планирует использовать на маршруте два широкофюзеляжных Airbus A330-200. Ранее iFly передала «Аэрофлоту» три лайнера Airbus в «мокрый лизинг», однако они не будут выполнять рейсы в Абхазию под кодами российского авиаперевозчика.

Международная организация гражданской авиации аннулировала код аэропорта Сухума в 2006 году по требованию Грузии. Несмотря на это, как уточнил источник на туристическом рынке, группа сохранит возможность приобретения билетов через свои каналы, хотя большую часть мест займет «Библио-Глобус».

В iFly подтвердили изданию, что изучают возможность запуска полетов в Абхазию, однако окончательное решение примут после проверки готовности аэропорта к обслуживанию рейсов.

Росавиация уже выдала допуски на полеты в Сухум трем авиакомпаниям: iFly (до 14 рейсов в неделю), NordStar (до семи из Красноярска) и ЮВТ Аэро, которая осуществила тестовый перелет в феврале.

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируют открыть к началу летнего туристического сезона 2025 года.