Администрация Трампа предложила сократить бюджет Госдепа почти вдвое

Администрация Дональда Трампа предложила урезать финансирование Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) на 48%, согласно внутреннему письму, с которым ознакомилась The Washington Post. Общий бюджет ведомств может сократиться с $55,4 млрд до $28,4 млрд в следующем финансовом году.

Наибольшие сокращения коснутся гуманитарной помощи (54%) и финансирования глобального здравоохранения (55%). Почти 90% средств на поддержку международных организаций, включая ООН и НАТО, может быть отозвано. Сохранятся целевые взносы в некоторые организации, в частности МАГАТЭ и ИКАО.

В документе также предлагается заморозить зарплаты и набор сотрудников, сократить льготы для дипломатов и закрыть ряд подразделений, включая Бюро по урегулированию конфликтов. Программы культурного обмена, такие как Fulbright, будут упразднены.

Ассоциация американских дипломатов назвала предложение «безрассудным» и призвала Конгресс его отклонить. Окончательное решение примут администрация и законодатели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американская дипломатия должна быть экономной».