В Ульяновской области начальника пожарной части заподозрили в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении начальника десятой пожарной части Федеральной противопожарной службы по Ульяновской области. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Преступление было выявлено во время проверки. Контрольный орган установил, что с июля 2024 по январь 2025 года 48-летний подозреваемый вносил в табели учета заведомо ложные сведения о рабочем времени сотрудника в должности пожарного. Это привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.

Георгий Портнов