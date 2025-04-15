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В Ульяновской области начальника пожарной части заподозрили в служебном подлоге

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении начальника десятой пожарной части Федеральной противопожарной службы по Ульяновской области. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Преступление было выявлено во время проверки. Контрольный орган установил, что с июля 2024 по январь 2025 года 48-летний подозреваемый вносил в табели учета заведомо ложные сведения о рабочем времени сотрудника в должности пожарного. Это привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.

Георгий Портнов

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