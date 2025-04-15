Прокуратура контролирует проверку по ДТП с тремя погибшими под Астраханью

Прокуратура Лиманского района Астраханской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии с несколькими погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло в ночь на сегодня, 15 апреля, на трассе «Астрахань — Махачкала» в Лиманском районе. Там автомобиль BaW врезался в полуприцеп «Тонар».

Погибли трое человек, еще столько же пострадали. На место аварии выезжал прокурор района Армен Багдасарян.

Павел Фролов