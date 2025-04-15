Объем бронирований детских лагерей за год вырос более чем на 10%

Объем бронирований детских лагерей на лето за первые три месяца 2025 года увеличился на 32% в годовом выражении, подсчитали в сервисе Kidsincamp.ru. Гендиректор Incamp.ru Елена Рыженкова заявила о росте бронирований на 10% год к году. Она связала увеличение продаж с ростом количества школьников.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ожидает, что в этом году рост рынка детского отдыха продолжится и в итоге будет соответствовать темпу развития внутреннего туризма в целом, который составит около 10%. По прогнозу Минэкономики, общее число поездок по стране этим летом вырастет на 8,1%, до 48 млн.

Согласно подсчетам аналитиков «Контур.Фокуса», к марту 2025 года в России были зарегистрированы 679 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на организации детского отдыха и оздоровлении. Год к году их число выросло на 5,6%. Глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова уточинла, что спрос на детские лагеря отличается в зависимости от региона.

Подробности — в материале «Ъ» «Школьникам бронируют лагеря».