ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка (ПТБ) с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте ЦБ. По величине активов банк занимал 177-е место в банковской системе Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщили в ЦБ, Промтрансбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также допускал нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как показали проверки Банка России, ПТБ обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

В организации отметили, что ПТБ был хронически убыточен. «Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам»,— добавили в ЦБ.