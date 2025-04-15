Бывший директор самарского речпорта стал фигурантом нового уголовного дела

В Самаре возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по (ч. 1 ст. 286 УК РФ) бывшим генеральным директором АО «Порт Самара» , в результате чего организации причинен крупный ущерб. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По версии следствия, Олег Симченков в 2023 году дал незаконное указание подчиненным без проведения оценки технического состояния сдать судно, отработавшее свой ресурс, как металлолом. Это повлекло причинение АО «Порт Самара» крупного ущерба. Олег Симченков ранее работал начальником УФСИН в Мордовии и Пермском крае.

Ранее следователями в отношении отставного генерала возбуждено уголовное дело по сдаче на металлолом 30 единиц портовой техники (грейферов), что причинило ущерб в размере более 28 млн руб.

По уголовным делам выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.

Евгений Чернов