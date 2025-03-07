В Самаре возбудили дело о причинении экс-директором речпорта ущерба на 28 млн рублей

В отношении бывшего генерального директора АО «Порт Самара» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2023 года подозреваемый «без законных оснований, а также без проведения оценки стоимости, дал указание подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц портовой техники (грейферов)». В результате этих действий юридическому лицу нанесен ущерб в размере более 28 млн руб.

В ведомстве уточняют, что по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств. Преступление выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Руфия Кутляева