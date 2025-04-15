В Иркутске сотрудницу ГУФСИН осудят за мошенничество на 30 млн рублей

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудницы ГУФСИН. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2020-го по июнь 2021 года фигурантка дела сообщила знакомой, что на ее мужа якобы готовится покушение. Также злоумышленница заявила, что приятельницу ждет назначение на руководящую должность в структуре регионального здравоохранения.

Мошенница пояснила жертве, что имеет «влиятельные контакты в правоохранительных органах», благодаря чему может помочь решить два этих вопроса за вознаграждение. После этого знакомая сотрудницы ГУФСИН передала ей около 30 млн руб. Этой суммой обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В отношении пострадавшей также возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу (5 ст. 291 УК РФ).

Александра Стрелкова