Власти Хабаровска намерены создать глэмпинги на трансграничном острове на Амуре

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил профильным министерствам организовать на территории края производство модулей для глэмпинга с целью развертывания туристических парков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона во вторник, 15 апреля. Возведение глэмпинг-парков предполагается в девяти районах края, но, главным образом, на острове Большой Уссурийский на реке Амур, часть которого принадлежит Китаю.

Такие лагеря на китайской части острова в 2024 году приняли около 2 млн туристов, что и повлияло на принятие решения российской стороной. Как сообщается, на прошлой неделе губернатор направил заявку на участие Хабаровского края в конкурсе Минэкономразвития РФ на создание почти 1800 глэмпингов. Всего предполагается 33 инвестпроекта общей ценой почти 3 млрд руб.

«Создание таких проектов быстрое, не требует капитальных вложений… Это могут быть модульные каркасные конструкции или конструкции в деревянном исполнении. Не можете справиться сами — давайте создадим совместное производство. Но даже если мы будем частично делать это из китайских материалов, производство должно быть здесь, на нашей территории», — приводятся в сообщении слова господина Демешина.

Предложения по размещению лагерей власти региона собирают до конца апреля.

Эрнест Филипповский, Хабаровск