Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Хабаровска намерены создать глэмпинги на трансграничном острове на Амуре

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил профильным министерствам организовать на территории края производство модулей для глэмпинга с целью развертывания туристических парков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона во вторник, 15 апреля. Возведение глэмпинг-парков предполагается в девяти районах края, но, главным образом, на острове Большой Уссурийский на реке Амур, часть которого принадлежит Китаю.

Такие лагеря на китайской части острова в 2024 году приняли около 2 млн туристов, что и повлияло на принятие решения российской стороной. Как сообщается, на прошлой неделе губернатор направил заявку на участие Хабаровского края в конкурсе Минэкономразвития РФ на создание почти 1800 глэмпингов. Всего предполагается 33 инвестпроекта общей ценой почти 3 млрд руб.

«Создание таких проектов быстрое, не требует капитальных вложений… Это могут быть модульные каркасные конструкции или конструкции в деревянном исполнении. Не можете справиться сами — давайте создадим совместное производство. Но даже если мы будем частично делать это из китайских материалов, производство должно быть здесь, на нашей территории», — приводятся в сообщении слова господина Демешина.

Предложения по размещению лагерей власти региона собирают до конца апреля.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

Новости компаний Все