Начинающие fashion-компании сократили предложения на рынке стрит-ритейла на 46%

В 2025 году на торговых улицах Москвы откроется на 46% меньше fasion-магазинов, чем в 2024 году, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По подсчетам аналитиков, на рынке стрит-ритейла в столице запустится не более 30 новых магазинов, год назад было 44.

Ключевая причина — в низкой доле свободных площадей в центральных торговых коридорах Москвы в условиях высокого спроса на размещение в таких локациях, отмечает директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. Вакансия на ключевых торговых улицах в столице к концу 2025 года снизится на 1,9 процентного пункта год к году, до 6,5%, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate.

По словам экспертов, опрошенных «Ъ», сложившаяся рыночная конъюнктура вряд ли поменяется. Уровень вакантности, считает руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая, существенно не изменится, поскольку нового строительства в этом сегменте практически нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бренды не выходят на улицу».