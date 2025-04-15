«Хамас» заявил, что готов к обмену пленными после гарантий о прекращении огня

Высокопоставленный представитель «Хамас» заявил, что палестинское движение готово освободить всех израильских заложников, если произойдет обмен пленными, а также если Израиль будет гарантировать прекращение огня в Газе.

«Мы готовы освободить всех израильских пленных в обмен на серьезную сделку по обмену пленными, прекращение войны, вывод израильских войск из сектора Газа и поставку гуманитарной помощи»,— заявил представитель «Хамас» Тахер аль-Нуну (цитата по Times of Israel).

Как уточняет AFP, Тахер аль-Нуну обвинил Израиль в поддерживании огня на территории. «Проблема не в количестве пленных, — говорит Нуну, — а в том, что оккупационные власти не выполняют свои обязательства, блокируют реализацию соглашения о прекращении огня и продолжают войну»,— сказал он.

Ранее Египет предложил «Хамасу» вернуть Израилю около десяти заложников, чтобы выйти из тупика вокруг переговоров, и предоставить международным посредникам подробный отчет о состоянии 59 израильтян, удерживаемых в секторе Газа.

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