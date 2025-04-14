Лавров Сергей Викторович

Родился 21 марта 1950 года в Москве. Окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО МИД СССР (1972).

В 1972–1976 годах работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, с 1976 по 1981-й — в управлении международных экономических организаций МИД СССР, затем в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

В 1988 году стал замначальника Управления международных экономических отношений МИД СССР, в 1990-м — начальником Управления международных организаций МИД СССР, затем директором Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД РФ.

В 1992 году назначен замминистра иностранных дел РФ, через два года — постоянным представителем РФ при ООН. Занимал должность десять лет.

С 2004 года — министр иностранных дел РФ. Переназначался на пост семь раз. Также с 2004 года занимает посты постоянного члена Совбеза РФ, председателя Совета глав субъектов РФ при МИД РФ и председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2006 году семь месяцев был председателем Комитета министров Совета Европы.

Чрезвычайный и полномочный посол. Герой Труда РФ (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III и IV степени, 2015, 2010, 2005, 1998), награжден орденом Андрея Первозванного (2025), орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020). Отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006).

Женат, есть дочь.