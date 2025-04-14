Лимит страхового возмещения длинных вкладов могут увеличить до 2,8 млн рублей

Под расширенную страховку попадут вклады, которые нельзя закрыть досрочно. Среди них рублевые вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленные на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Об этом РБК пишет со ссылкой на источники и законопроект.

По данным издания, лимит страховки для таких клиентов увеличится вдвое с — 1,4 млн до 2,8 млн руб. По мнению законодателей, изменения будут способствовать привлечению в банки «долгосрочных ресурсов». Уточняется, что это потенциально даст клиенту гарантии на 4,2 млн рублей сбережений с учетом других вкладов. Издание также пишет, что в Минфине на запрос не ответили.

Инициатива по увеличению страховки для длинных вкладов появилась в 2024 году. Позже президент РФ Владимир Путин поручил проработать этот вопрос Федеральному собранию. ЦБ предложил увеличить страховое покрытие отдельно по долгосрочным вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного года до трех лет — до 2 млн и 2,8 млн руб. соответственно. Однако в итоговый вариант законопроекта от Минфина вошли только сберегательные сертификаты. Отличие сертификата заключается в безотзывности — невозможности получить деньги по вкладу досрочно.

Подробнее об увеличении фонда обязательного страхования вкладов — в материале «Депозитам гарантируют безопасность».

Екатерина Отрашкевич