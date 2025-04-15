Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что даже если Москва и Вашингтон не выработают соглашение взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), российская сторона знает, как обеспечить свою обороноспособность. Он подчеркнул, что от администрации Дональда Трампа пока не поступало двусторонних предложений по стратегическому сдерживанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас же, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных ситуациях США и НАТО объявлять противником, а публично официальные лица — и врагом»,— сказал Сергей Лавров.

По словам российского министра, Россия не разваливала договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых соглашение не действовало, отказалась администрация бывшего президента США Джо Байдена, отметил господин Лавров. «И администрация Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет»,— отметил он. Пока Дональд Трамп предлагает вести диалог совместно с США, Россией и Китаем, но Пекин от такого формата отказывается.

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Лусине Баласян