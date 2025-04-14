В Сочи продают клюшку с автографом Овечкина за 750 тысяч рублей

На платформе онлайн-объявлений в Сочи выставили на продажу хоккейную клюшку с автографом Александра Овечкина. Владелец оценил спортивный инвентарь в 750 тыс. руб., говорится в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avito.ru Фото: avito.ru

По информации продавца, клюшка использовалась во время зимних Олимпийских игр 2014 года. Автограф нападающего якобы получен на чемпионате мира по хоккею в Минске в 2024 году.

Лот располагается в Центральном районе Сочи. Владелец клюшки предлагает различные варианты передачи товара: личную встречу или отправку через транспортную компанию. Предусмотрена возможность оплаты при получении.

Александр Овечкин считается одним из самых результативных хоккеистов в истории спорта. В апреле 2025 года спортсмен превзошел рекорд Уэйна Гретцки, забросив 896-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Анна Гречко