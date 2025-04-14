В борьбе с чрезвычайным режимом

В Нижегородском райсуде несколько собственников дома 4а на улице Большая Покровская оспаривают действия областных и городских властей по изъятию их помещений в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Летом прошлого года минимущества Нижегородской области уведомило жильцов и владельцев помещения ресторана на первом этаже о реквизиции. Из восьми квартир собственники лишь двух согласились отдать их министерству по компенсационной стоимости. Остальные не хотят съезжать с центральной улицы Нижнего Новгорода. Суд привлек в этот спор региональное управление МЧС. Его специалисты осенью осматривали особняк и не выявили никаких видимых повреждений и разрушений — вопреки мнению экспертов из Магнитогорска, нанятых областным министерством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный дом номер 4 на Большой Покровской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Спорный дом номер 4 на Большой Покровской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Несколько владельцев дома на Большой Покровской, 4а, и ООО «Металлист Казаково» (собственник первого этажа здания, где расположен ресторан) судятся с администрацией Нижнего Новгорода, которая год назад ввела режим чрезвычайной ситуации в отношении их дома, и минимущества Нижегородской области. Министерство в рамках введенного режима ЧС намерено реквизировать помещения. Трехэтажный дом 1861 года постройки является объектом культурного наследия — флигелем городской усадьбы промышленника Николая Курепина.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом прошлого года минимущества Нижегородской области уведомило собственников исторического дома о реквизиции их помещений. Поводом для ввода режима ЧС стало заключение ООО «Проектный комплекс "Интеграл"» из Магнитогорска.

По заказу министерства эта компания в 2023 году оценила трехэтажный особняк как аварийный объект. Как следует из заключения магнитогорских экспертов, «в следствии воздействия комплекса метеорологических и гидрометеорологических явлений (шквальные ветер и дождь) произошло разрушение основных несущих и ограждающих конструкций» (орфография сохранена) и присутствует риск их обрушения. Эксперты ПК «Интеграл» сделали вывод, что здание подлежит выводу из эксплуатации с последующим сносом.

С августа прошлого года минимущества смогло изъять за денежную компенсацию лишь две квартиры из восьми в доме. Большинство собственников из дома в центре Нижнего Новгорода съезжать не хотят, рассказала квартирантка дома Татьяна Головкова.

«Я прожила всю жизнь в центре, и дом у нас не разваливается, как они пишут. Мы против!» — сообщила она.

Другой собственник, Юлия Фоминых, ранее пожаловалась на введенный мэром режим ЧС в Главное управление МЧС по Нижегородской области. Его сотрудники в октябре 2024 года провели комиссионный осмотр исторического здания и не выявили ни видимых повреждений, ни разрушений его элементов. Составив об этом акт, в МЧС рекомендовали собственникам провести независимую экспертизу технического состояния дома и направить ее в городскую администрацию, которая ввела режим ЧС. Собственники так и сделали, однако их экспертизу в мэрии не приняли, сославшись на то, что уже идет судебный процесс и пусть выводы делает суд.

По мнению представителя «Металлиста Казаково» Ольги Фоминой, эксперты минимущества из Магнитогорска фактически не проводили осмотр дома, к их исследованию был приложен техпаспорт от другого объекта недвижимости.

«Мы считаем, что механизм реквизиции применяется в обход закона. В Жилищном кодексе РФ предусмотрена специальная процедура признания многоквартирного дома аварийным и сноса, есть порядок, согласно которому собственники вправе участвовать в комиссии при осмотре. Более того, собственники могут принять решение о том, что они будут не сносить, а реконструировать свой дом за счет средств фонда капремонта. Для реквизиции ничего этого нет. В судебной практике по другим регионам реквизиция в основном применяется для изъятия больного скота, а не объектов недвижимости, как у нас в Нижегородской области. Тем более в нашем случае это вообще объект культурного наследия. Сносить его нельзя, по федеральному законодательству. Однако эксперты из Магнитогорска даже не упомянули в своем заключении о статусе ОКН»,— отметила Ольга Фомина.

Формулировка о сносе дома 4а на Большой Покровской, кроме как в заключении ПК «Интеграл», фигурирует и в одном из протоколов совещания с участием чиновников минимущества и областного управления госохраны ОКН. Однако руководитель управления Григорий Меламед сообщил, что эта формулировка «некорректная», и снос ОКН запрещен. В минимущества ранее также сообщили, что сносить исторический особняк после его изъятия власти не собираются — его будут восстанавливать.

Однако для чего именно этот дом решили реквизировать у его собственников, чиновники не говорят. Неизвестность породила среди местных жителей массу версий.

По одной из них, облправительство хочет разместить в особняке министерство культуры, по другой — в случае изъятия дома его реконструируют под гостиницу. В минимущества утверждают, что их действия по реквизиции здания полностью законные. Собственники дома полагают, что есть некий сторонний интересант, которому приглянулась их недвижимость.

Судебный спор с привлечением в дело МЧС и домоуправляющей компании продолжится 12 мая.

Роман Кряжев