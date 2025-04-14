Суд ужесточил наказание водителю, сбившему пешехода в Сочи

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание 43-летнему Юрию Агикьяну, признанному виновным в смертельном ДТП. После рассмотрения апелляции прокуратуры срок лишения свободы увеличен с 5 до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, летом 2024 года фигурант, находясь за рулем автомобиля Opel Astra в состоянии алкогольного опьянения, не заметил мужчину, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Сочи. В результате наезда 44-летний местный житель скончался на месте.

В январе 2025 года Хостинский районный суд приговорил нарушителя к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на 2,6 года. Прокуратура Краснодарского края оспорила вердикт.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами гособвинителя и продлила срок заключения до 7 лет, оставив остальные положения приговора без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Анна Гречко